【Instagram】Instagram推兩大新功能 預定直播時間 +「練習模式」

網上直播愈來愈普及，Instagram近日推出兩項新功能，分別是增設預定直播時間功能，以及新增「練習模式」，以增加使用者在其應用程式上的直播體驗。

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在預定直播時間功能上，使用者可以在最多90天內預定直播時間，並可以在限時動態和貼文中將直播資訊分享給追隨者。而功能亦為有意觀看的用戶帶來「幫助」，透過排程方式提醒自己，以免錯過直播內容。

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另外，Instagram推出「練習模式」（Practice Mode），其功能允許使用者在正式直播前，先連接至被邀請的用戶，以檢查音量、亮度，甚至練習直播內容等前置工作。

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責任編輯：羅浩濂