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【港股追蹤】贛鋒鋰業公布　預期今年首三季淨利潤按年增長530%至678%

股樓投資 20:22 2021/10/14

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贛鋒鋰業(01772)發布公告，預期2021年前三季度錄歸屬上市公司股東的淨利潤20.825億元(人民幣，下同)至25.725億元，按年增長530%至678%，基本每股收益1.49元至1.84元，預計第三季度淨利潤同比增長425%至527%。

報告期內，公司產品產銷量同比增長，且產品的銷售均價同比上漲，導致公司經營性淨利潤同比增長;期內，公司持有的金融資產產生公允價值變動收益，導致公司非經常性收益同比增長。

 

 

【大行點睇】中信証券指阿里中長期前景仍樂觀　維持「買入」評級

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贛鋒鋰業（01772） 港股

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