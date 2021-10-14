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【美股焦點】三大指數齊升 多間銀行業績勝預期 道指漲近400點

股樓投資 22:13 2021/10/14

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美國首次申領失業救濟金人數降至29.3萬人，是疫情後首次跌穿30萬，就業數據良好，美股三大指數周四（14日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升397.78點及1.16%，報34,775.59點，標準普爾500指數升40.97點及0.94%，報4,404.77點，納斯達克指數升131.62點及0.90%，報14,703.26點。

周四多間銀行公布業績，美國銀行（BAC）、摩根士丹利（MS）、花旗集團（C）和富國銀行（WFC）、貝萊德（BLK）盈利均勝預期，帶動銀行股普遍上漲，摩根士丹利漲2.91%、美國銀行漲2.89%、貝萊德漲1.63%、富國銀行升1.43%、花旗集團升1.12%。

台積電（TSM）第三季純利創新高，按年增長13.8%，股價漲3.77%。

 

【延伸閱讀】晨星預期股市短期仍波動 第4季推薦7股為首選　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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