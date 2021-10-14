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【港股追蹤】北京消協發布食安問題餐企通報　奈雪的茶呷哺呷哺上榜

股樓投資 20:07 2021/10/14

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近期，北京市、區市場監管局在全市範圍內對連鎖餐廳、「網紅」餐廳、美食城等餐飲企業開展了食品安全檢查，發現部分連鎖餐飲企業存在食品安全問題。北京市消協根據市、區市場監管局發佈的食品安全問題情況通報，整理了存在食品安全問題的餐飲企業名單。

名單顯示，呷哺呷哺（00520）經檢查發現存在食品安全問題的連鎖餐飲門店數量為14家，排在第3位；茶飲店蜜雪冰城經檢查發現存在食品安全問題的連鎖餐飲門店數量為8家，排在第5位；奈雪的茶（02150）經檢查發現存在食品安全問題的連鎖餐飲門店數量為7家，排在第8位。

 

【大行點睇】中信証券指阿里中長期前景仍樂觀　維持「買入」評級

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撰文 : 周兆邦

奈雪的茶（02150） 港股

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