【美國經濟】聯儲局公布9月會議紀錄　可能在下月中開始「收水」

美國聯儲局（Fed）周三（13日）公布9月會議紀錄，聯儲局官員可能會在11月中旬開始縮減買債。會議紀錄指出官員認為現時經濟已接近其設下的目標，將很快就可以開始縮減買債的步伐。

聯儲局將緩慢減少每月1,200億美元的買債規模。記錄顯示，聯儲局可能會先每月削減100億美元的國債和50億美元的按揭抵押證券（MBS），預計將於2022年年中結束。

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會議紀錄指出，參與會議的官員普遍認為，如果經濟復甦保持在正軌，那麼在明年年中左右結束的行動可能是合適的。

會中官員亦表示，如果在下次會議決定開始減少買債，則可以從11月中旬或12月中旬開始。聯儲局下次會議將在11月2日至3日舉行。

在會議上，聯邦公開市場委員會（FOMC一致投票決定將央行的基準利率維持在0至0.25%。另外，該委員會還發布了其經濟預測，包括對GDP增長、通脹和失業率的預測，他們下調了今年的GDP增長預測，但上調了通脹預期，並表示他們預計失業率將低於預期。

另外，會中有部分官員擔心當前的通脹壓力可能會比他們預期的持續時間更長，因為供應鏈瓶頸和勞動力短缺問題可能會持續更長時間，會對物價和工資帶來比預想中更嚴重和持久的影響。

紀錄指出，一些官員表示，通脹可能存在下行風險，因為這是長期控制物價所發揮的作用。不過。大多數官員認為當前的價格上漲是暫時的，因供應鏈瓶頸等問題將會消退。

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責任編輯：黃苑筠