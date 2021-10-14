【日本迷必讀】日圓重返6算時代 創逾4年低位 趁低吸納+網購日本貨好時機

日本向來是不少香港人的第二個家鄉，一有假期大家最愛到日本旅行，相信以往不少人也十分關注日圓滙率，一見日圓跌就「入定貨」。最近日圓弱勢持續，近日更跌破7算，重返6算時代，對「日本迷」來說是當然是好消息。

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最近日圓處於弱勢，主要有數個原因，先是日本新任首相岸田文雄所屬的執政自民黨高級成員山本幸三於周四（14日）表示，日圓疲弱對日本經濟有利且有利提升日本的全球競爭力，指政府必須制定至少價值32至 33萬億日圓的刺激計劃，並由長期日本國債提供資金，以上消息刺激日圓繼續尋底，據工銀亞洲網站截至周四晚上7時的數據，每百日圓兌港元報6.828，跌至逾4年低位。

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日本將於月底將舉行國會選舉，政治不明朗因素也大增，令日本政府目前較難推出重大刺激方案，只可依賴央行「放水」谷經濟，因此市場估計日本央行將會維持寬鬆的貨幣政策。同時，近日全球能源價格上升，對日本工業帶來衝擊，由於能源如可油、天然氣多以美元結算，日本企業需要沽出更多日圓兌換美元，也對日圓帶來沽壓。



疫情下港人已多時未能到日本旅行，日圓愈跌愈低，相信不少人會趁低價買入日圓，待未來全球解封後，有機會到日本旅行時大玩特玩。事實上，日圓重返6算，也是到日本網購買日貨的好時機，於不同購物網站如樂天（Rakuten）、Amazon JP等， 港人也可隨時買到心水日本貨品。

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記者：陳詠妍



