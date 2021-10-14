【MPF轉年金】羅致光：強制轉年金屬天方夜譚　「非香港可接受或會發生的事」

▲ 羅致光：強制轉年金屬天方夜譚 「非香港可接受或會發生的事」

政府在新一份《施政報告》中提到，會研究方法鼓勵市民將強積金（MPF）轉化成年金，提供定期收入，但坊間就有意見憂慮將會強制實施。勞工及福利局局長羅致光回應時直言，將整筆強積金強制轉成公共年金屬「天方夜譚、係唔可能喺香港可接受或會發生的事情」。

羅致光出席電台節目時表示，只要認識香港的人都知道，「要將強積金全部強制變成公共年金是天方夜譚」，但在政策探討層面都有需要審視，「即使今日覺得（政策）不可能發生，都要話比人聽、做少少研究探討點解唔可以發生」。

羅致光早前受訪透露正研究，強積金自動或強制轉為年金｜可見【下一頁】

他又提到，公共年金2018年推出，現時是合適時候探討長遠發展，研究工作剛開始，其中一個可行設計是參考公務員退休金做法，容許市民退休時取走部分強積金後，餘額轉成年金。

他舉例指，現時退休的公務員最多可以取走25%的退休金、甚至更新的公務員可以取50%的退休金，強調不會整筆錢轉過去，一定會有選擇方法，可以再探討具體設計。

政府目標是在任期完結前，向下屆政府提供方向性文件跟進。

此前，行政長官林鄭月娥已表明，不會強制將強積金轉化成公共年金。

放寬MPF配置A股上限後 政府再研MPF投資內地政府債｜可見【下一頁】

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