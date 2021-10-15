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帶你遊覽惠康新開超市Wellcome Fresh

iMTV＋ 21:20 2021/10/15

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疫情下市民對新鮮食材愈來愈講究，惠康宣布新概念惠康「鮮」級市場Wellcome Fresh進駐西寶城，Wellcome Fresh佔地5萬呎，成為全港最大的超級市場，當中有超過15,000款來自本地的全新產品及新鮮食材供顧客選購。除此之外，Wellcome Fresh亦設有食街，當中涵蓋了不同國家的美食，讓市民可以即買即食。

惠康新鮮食品商務拓展董事李昭韻表示，Wellcome Fresh與其他惠康超級市場最大的分別是新鮮食材的不同，品種變得繁多，價錢也實惠，與此同時，店內提供散裝貨品讓市民採購。李昭韻又指，Wellcome Fresh的員工會與顧客有互動，為顧客帶來超市與市集的雙重體驗。

 

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記者：羅浩濂

惠康 超市 經濟 香港經濟日報 香港

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