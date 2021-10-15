【iM驗樓篇】逸瓏灣8低層單位窗邊現漏水問題 總分獲90分

颱風天有人歡喜有人愁，不過颱風過後的日子，反而是驗樓的好時機。就在「打風」後翌日，《iMoney》偕同驗樓師鍾智剛（鍾Sir），驗收位於白石角的新盤、逸瓏灣8一個低層單位。開始檢查不久，鍾Sir即發現主人房的窗戶和玻璃幕牆夾口位有漏水問題，他表示因漏水是嚴重問題，所以分數近乎全扣，不過單位其他位置沒有大問題，主要都是只影響外觀的小瑕疵，獲評90分。

逸瓏灣8今年7月才正式落成，買家皆為近月入伙。業主何小姐屬近月直接「扑錘」購入單位的買家，主要用於收租投資用。是次驗收單位面積648平方呎，由於屬低層，另附有一個264平方呎的平台。

驗樓當日颱風「獅子山」剛過境，風和日麗。鍾Sir笑稱，「打風」後反而是最理想的驗樓時間，因若然正下雨，玻璃全是雨點，無法檢查出玻璃的崩花位。如果是颱風過後驗樓，無雨水影響，有漏水問題反而一目了然。

驗收單位不久，鍾Sir隨即發現主人房窗邊及玻璃幕牆夾口位有漏水問題，窗台有一小片水窪、已乾的水漬外，夾口位更仍在滴水。鍾Sir表示，因為窗邊及幕牆好幾處地方都有水滴，考慮到窗戶外有簷篷，故排除雨水流至窗頂的可能性。他認為是「橫風橫雨」時，雨水流到單位外的玻璃幕牆框，再滲入單位內的幕牆夾口位，所以在窗戶緊閉的情況下，仍出現漏水問題。





【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機





記者：陳楚琨