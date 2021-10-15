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【重陽節商機】受打風影響　紙扎舖生意跌1成　市民買紙扎助聽器、電子煙孝敬先人

商業 11:00 2021/10/15

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今年重陽節撞正颱風，部分市民的拜山意欲下降，加上不少商戶今個星期都沒有開門營業，有紙紮舖表示，生意因此受到不少影響。（寶泰行Facebook圖片）

今年重陽節撞正颱風，部分市民的拜山意欲下降，加上不少商戶今個星期都沒有開門營業，有紙紮舖表示，生意因此受到不少影響。

【重陽節商機】市民堅持重陽掃墓　多數家庭客拜祭後仍到酒家用膳

專營香燭紙扎的寶泰行負責人關生表示，受打風影響，今年生意下跌約1成。他認為，有大部分客人因天氣關係，改為下星期才掃墓，因此未有預先購買拜祭用品。但需特別定製的產品如助聽器、電子煙仍有收到訂單，人均消費約2000元。該店特製的紙扎品為本地師傅人手製成，較普通產品平均20元的價格高大約7、8倍，往年甚至有客人花費數千元製老虎機孝敬祖先。

惟關表示，今年的定單比往年少，現成的產品較受歡迎。他績稱，街客多數買8至10份分裝好的紙扎用品，平均約100元1份。惟他表示，往年來自道堂的定單能達數萬元，但今年則甚少這方面的生意。至於問到市民有沒有買紙扎口罩予先人「防疫」，他坦言，「紙扎口罩要10多元一個，倒不如買真的口罩，而且有都留給自己用，相信先人會明白」。

【重陽節商機】2021年重陽節銷情受天氣影響　酒樓及燒味店生意遜於去年

記者：李智美

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