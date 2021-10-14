【互聯網監管】富途回應：已於2019年8月按監管要求完成所有整改

富途（美：FUTU）火速回應報道，盤前股價回升。富途指，留意到有關媒體對多家互聯網券商《個人信息保護法》等合規情況的報道，「富途始終積極配合監管的規定，就2019年7月 App專項治理工作組提出的整改意見，富途於第一時間和整改小組取得聯絡，並已經於2019年8月2日按照監管要求完成所有整改工作。」



「富途亦一直保持定期自審自查工作，主動與監管部門保持溝通，加強對個人信息安全相關管理要求的專業度學習，不斷提升對個人信息安全保護的意識和能力。同時，富途也聘請了外部專業的安全團隊，定期且持續提供安全檢測報告，主動優化系統並加強風險防範能力。就《個人信息保護法》等國內數據合規領域的立法，富途內部一直組織相關專業人員在跟進立法動態，在公司內部持續組織研究和學習，並安排相關團隊進行了自查優化。」



富途指，自成立以來就堅持個人信息保護及數據安全是重中之重，富途一直嚴格遵守和踐行相關法律法規，未來我們會繼續積極配合監管部門，努力並持續做好個人信息保護工作。

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編輯：區嘉俊