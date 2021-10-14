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【重陽節商機】市民堅持重陽掃墓　多數家庭客拜祭後仍到酒家用膳

商業 19:02 2021/10/14

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有墳場附近的食肆表示，市民在祖先「醫飽肚」後，亦「一家大細」到酒樓用膳，因此帶動了他們的生意額上升。（陳國峰攝）

颱風「獅子山」和「圓規」接連襲港，但今日重陽節終於稍為見晴，一眾孝子賢孫亦依照傳統上山掃墓拜祭先人，有墳場附近的食肆表示，市民在祖先「醫飽肚」後，亦「一家大細」到酒樓用膳，因此帶動了他們的生意額上升。

【重陽節商機】2021年重陽節銷情受天氣影響　酒樓及燒味店生意遜於去年

位於油塘的富金軒酒家趙經理表示，今年重陽假日的生意額比往年升約2成，情況符合預期。他指出，上年礙於疫情，市民即使拜山後也未必會光顧附近食肆，但今年人流明顯回升，顧客當中約2成為掃墓市民，多為家庭客，每枱約4至5人，人均消費約80元。他稱，「今年生意其實沒有受颱風太大影響，市民仍舊喜歡在假日出門，應該與限聚令同上年重陽相比放鬆了不少有關」。他續指，外賣的佔比高堂食約1成，當中有部分市民買了燒臘後，便到將軍澳墳場拜祭先人。

和平飯店負責人陳小姐亦稱，生意額有1至2成的升幅，人均消費約200元。不過，當中大部分客人為熟客，相信是假日增加市民外出用餐的心情，只有小部分生意來自掃墓客。

【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題

記者：李智美

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