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北韓士兵上演「鐵拳」show 金正恩拍手大讚（多圖）

環球社會熱點 08:30 2021/10/15

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北韓為慶祝勞動黨成76周年，周二（12日）舉行國防展覽會，其中北韓部隊的武術表演成為展覽會其中一大亮點。在社交網站發放的影片顯示，多名赤裸上身的士兵以身體表演鐵頭功、徒手砸磚瓦等項目，相當觸目驚心。但表演似乎深得北韓領袖金正恩歡心，不時拍掌及燦笑。

金正恩被「北韓隊長」搶風頭 藍衣男身份惹揣測 【下一頁】

社交網站流傳的官媒《朝中社》影片可見，北韓部隊在國防展覽會期間表演。只見有數名赤身露膊、滿身肌肉的士兵，以身軀及力量表演武術。有穿著制服的士兵以柱狀物敲打同僚，木柱敲在身上隨即斷開。其後更多名士兵圍繞一個赤裸上身的隊員，同時以木柱大力敲打，只見他面不改容，展現體能及實力。

其他表演亦相當驚險，包括有士兵利用鐵槌大力敲打隊員手臂及手掌，多塊磚瓦隨即碎裂，猶如「隔山打牛」。

武術表演中亦有士兵展示「鐵頭功」，有隊員加速往前衝，輕易撞碎一堆磚瓦；更將一塊水泥厚板放在士兵肚子上，用鐵槌大力在肚上敲碎，他仍毫髮無傷。

    點擊圖片放大
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北韓部隊武術表演片段

北韓建黨紀念日首次講話 金正恩未來5年著手恢復經濟 【下一頁】

最後，有軍人用喉嚨折彎鋼筋，並將鐵鏈扯開，場面相當悚目驚心，亦為表演迎來完美落幕。

影片亦拍攝到金正恩與其他軍人看得十分開心，不時拍手及展現燦爛笑容。朝中社形容，士兵「遵循黨的訓練第一主義方針，培養殺敵鬥志和勇猛氣概，出色完成戰鬥動作，贏得在席喝彩」，亦向敵人表明北韓士兵擁有「保家衛國的鐵拳」。

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責任編輯：郭麗明

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