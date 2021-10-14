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【太空探索】《星際奇遇記》船長獲太空之旅 成為最老太空人

環球政經 21:54 2021/10/14

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亞馬遜創辦人貝索斯旗下的太空公司藍色起源於周三(13日)展開第2次大空之旅，當中現年90歲，於《星際奇遇記》飾演主角卻克船長的美國演員沙特納（William Shatner）亦是其中一員，成為最老太空人。

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藍色起源（Blue Origin）的太空船「新謝潑德」於美國中部時間周三上午9時49分，從德州西部沙漠升空，太空船飛至至海拔107公里上空，在太空與地球大氣層的分界線「卡門綫」（Karman line）短暫停留4分鐘後，讓乘客體驗3至4分鐘的失重狀態，然後重新進入大氣層，在降落傘協助下降落在德州沙漠，整個旅程歷時10分17秒。

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沙特納完成太空之旅後心情激動，更一度感動落淚表示永遠不會忘記升空感覺，希望永遠維持當下情景，絕對是非凡體驗，遠超於以往所經歷過的事。而在飛行過程中，沙特納在Twitter發出一個帖文稱：「我不知道在別人看來，我是一個怎樣的人。但在我自己的角度，我不過就像是一個在海濱嬉戲的小孩，為發現一塊光滑的卵石，一片美麗的貝殼而沾沾自喜，而大海的真相在我的面前尚未被完全發現。」

 

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責任編輯：羅浩濂

美國太空總署 美國 演員 太空人 地球 貝索斯

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