【Pixel 6】Google Pixel 6系列預載Android 12系統　或至少提供5年安全更新

▲ 消息傳出，Google將為Pixel 6系列延長更新年限，並提供至少5年安全更新。

Google新機Pixel 6系列定於下周二（19日）發布。較早前，網上已流傳不少關於Pixel 6手機的規格和功能。不過最近又有消息指，Google將為Pixel 6系列延長更新年限，並提供至少5年安全更新。

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外媒報道指出，Google Pixel 6、Google Pixel 6 Pro將提供4年軟件更新支援，另外亦會提供5年系統安全更新。據了解，Google過往會為Pixel手機提供3年軟件更新，但現時該公司似乎有意仿效蘋果（Apple），為Pixel 6新機提供更高的更新年限。

官方亦透露，兩部新機將搭載自家研發的Titan M2 芯片，預載Android 12系統。 6.4吋的Pixel 6配備90Hz屏幕刷新率，6.7 吋的Google Pixel 6 Pro支援120Hz刷新率。兩部手機配有5000萬像素廣角主鏡頭，而超廣角相機為1200萬像素。另外，Pixel 6 Pro額外加設一個4800萬像素遠距鏡頭。Pixel 6系列均支援IP68防塵防水，以及無綫快充功能。

責任編輯：李寶如