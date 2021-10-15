【新冠疫苗】99%民眾已打針 邊個國家接種率最高？

各國均加快為民眾接種新冠肺炎疫苗，遏止新冠肺炎疫情擴散。國際紅十字會周四（14日）表示，西太平洋島國帛琉有99%民眾接種新冠疫苗，成為全球新冠疫苗接種率最高的國家。紅十字會亦呼籲其他鄰近國家視帛琉為榜樣，加快疫苗接種工作。

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國際紅十字會（International Federation of Red Cross， IFRC） 引用Our World in Data所整合的各地政府數據，指太平洋小國帛琉99%的12歲或以上民眾已接種新冠疫苗，只有不足1%未接種疫苗。

值得注意的是，帛琉只有約1.8萬人口，當地有16,152名合資格民眾已接種疫苗。紅十字會指，帛琉成為全球新冠疫苗接種率最高的國家，甚至大幅領先其他接種率高的國家如葡萄牙等。

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此外，紅十字會指出，帛琉鄰近的太平洋島國，如分別有65萬人口及11.9萬人口的所羅門群島及基里巴斯（Kiribati），兩國的疫苗接種率不足10%，呼籲其他鄰近的島國視帛琉為榜樣，加快疫苗接種工作。

紅十字會更點名提及澳洲以北150 公里的巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea），當地只有不足1%的人口已接種疫苗。

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責任編輯：郭麗明