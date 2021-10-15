  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (五) 10:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】99%民眾已打針 邊個國家接種率最高？

環球社會熱點 09:05 2021/10/15

分享：

各國均加快為民眾接種新冠肺炎疫苗，遏止新冠肺炎疫情擴散。國際紅十字會周四（14日）表示，西太平洋島國帛琉有99%民眾接種新冠疫苗，成為全球新冠疫苗接種率最高的國家。紅十字會亦呼籲其他鄰近國家視帛琉為榜樣，加快疫苗接種工作。

美國強制企業打針現成果 未接種者驟減 【下一頁】

國際紅十字會（International Federation of Red Cross， IFRC） 引用Our World in Data所整合的各地政府數據，指太平洋小國帛琉99%的12歲或以上民眾已接種新冠疫苗，只有不足1%未接種疫苗。

值得注意的是，帛琉只有約1.8萬人口，當地有16,152名合資格民眾已接種疫苗。紅十字會指，帛琉成為全球新冠疫苗接種率最高的國家，甚至大幅領先其他接種率高的國家如葡萄牙等。

巴西總統堅拒打疫苗 稱：「體內抗體好充足」 【下一頁】

此外，紅十字會指出，帛琉鄰近的太平洋島國，如分別有65萬人口及11.9萬人口的所羅門群島及基里巴斯（Kiribati），兩國的疫苗接種率不足10%，呼籲其他鄰近的島國視帛琉為榜樣，加快疫苗接種工作。

紅十字會更點名提及澳洲以北150 公里的巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea），當地只有不足1%的人口已接種疫苗。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

峇里島首日開放19國旅客入境 惟國際航班未復飛
2021/10/14
峇里島首日開放19國旅客入境 惟國際航班未復飛
【新冠疫苗】佛州禁強制接種 向違例縣政府罰款2730萬
2021/10/14
【新冠疫苗】佛州禁強制接種 向違例縣政府罰款2730萬
新冠肺炎疫情影響 日本中小學生自殺人數創新高
2021/10/14
新冠肺炎疫情影響 日本中小學生自殺人數創新高
洛杉磯港全天候運作 力保美國假期商品供應穩定
2021/10/14
洛杉磯港全天候運作 力保美國假期商品供應穩定
英政府僅向逾20個外國司機 發運油車緊急簽證
2021/10/14
英政府僅向逾20個外國司機 發運油車緊急簽證

你可能感興趣

峇里島首日開放19國旅客入境 惟國際航班未復飛
18:24 2021/10/14
峇里島首日開放19國旅客入境 惟國際航班未復飛
【新冠疫苗】佛州禁強制接種 向違例縣政府罰款2730萬
18:17 2021/10/14
【新冠疫苗】佛州禁強制接種 向違例縣政府罰款2730萬
新冠肺炎疫情影響 日本中小學生自殺人數創新高
17:13 2021/10/14
新冠肺炎疫情影響 日本中小學生自殺人數創新高
疫情 傳染病 人口 帛琉 紅十字會 疫苗 新冠肺炎疫情 太平洋 所羅門群島

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月15日 時間10:00）

下一篇文章

北韓士兵上演「鐵拳」show 金正恩拍手大讚（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國仇恨犯罪增近1成 種族有關個案佔整體近75%
英國仇恨犯罪增近1成 種族有關個案佔整體近75%
【英國疫情】日增4萬宗確診 一周飆升15%
【英國疫情】日增4萬宗確診 一周飆升15%
新型冠狀肺炎全球疫情（10月15日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月15日 時間09:00）
【新加坡疫情】確診人數反彈 單日再現近3,000宗
【新加坡疫情】確診人數反彈 單日再現近3,000宗
【澳洲疫情】墨爾本解封在即 所在州確診創新高
【澳洲疫情】墨爾本解封在即 所在州確診創新高
丹麥孤狼弓箭襲擊釀5死 或涉恐怖主義（第三版）
丹麥孤狼弓箭襲擊釀5死 或涉恐怖主義（第三版）