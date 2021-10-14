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【Tesla】打破傳統撞擊測試方法　Tesla利用FDS功能分析現實世界車禍狀況（附影片）

科技 18:30 2021/10/14

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品牌以真實世界發生的車禍資料為基礎，發表這項新的安全技術，能夠在撞擊發生的 10毫秒內，判斷出是次撞擊的類型與角度，並且根據當下座椅和軚盤的位置，讓安全氣囊以正確的角度展開，繼而提供最佳的防護。

Tesla經常打破汽車行業的傳統，就連撞擊測試的方式也要重新定義。品牌靠著電動車內的FDS功能，收集現實世界的數據，應用於撞擊測試中。

【Apple】CarPlay擬增加功能？ 彭博：蘋果研究以CarPlay控制汽車

Tesla日前上載了一段新的影片，來自品牌的「Tesla Crash Lab」撞擊實驗室，他們採用全新概念分析撞擊事件，並研發出一種新的安全科技，暫稱為「智慧型安全氣囊」。目前要設計一款安全汽車的方式，是透過業界標準的撞擊測試結果來建構。不過Tesla安全工程師Dan表示，傳統的測試方法總是與現實不同。在真實世界中，每一次撞擊都不一樣，就像沙灘上的組成物般千變萬化。

Tesla認為，根據實驗室的撞擊測試來設計車輛安全，充滿盲點，因此品牌透過在FDS功能，收集現實世界的數據。目前全世界有超過一百萬輛Tesla正在行駛，每一輛開啓FSD功能的車輛，都可以協助Tesla收集配現實世界的車禍狀況。因為FSD會記錄道路上大小細節，如Tesla車輛發生車禍時，電腦也會記下所有細節，如車速、天候、路面狀況、撞擊角度等，全都儲存在車內系統中。

【電動車市場】鴻海集團率先曝光3款電動車產品圖片 將於10月18日正式亮相

品牌以真實世界發生的車禍資料為基礎，發表這項新的安全技術，能夠在撞擊發生的 10毫秒內，判斷出是次撞擊的類型與角度，並且根據當下座椅和軚盤的位置，讓安全氣囊以正確的角度展開，繼而提供最佳的防護。

據影片顯示，試驗中負責被撞的是一輛Model Y，而肇事車輛則是一輛貨車，官方並未說明撞擊的時速，從影片和煞車狀況來看，推測應該至少在時速60公里以上，撞擊點則是Model Y的左前方。從畫面來看，安全氣囊成功保護前座與後座的假人。Tesla表示，這個新的安全技術，會透過OTA方式直接更新到現有車輛上，進一步提升車輛的安全性。

【Toyota】小巧車型有市場？ Toyota推電動三輪車 方便行動不便或需長時間步行人士

記者：廖淑瑩

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