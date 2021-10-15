【富途捱批】官媒點名質疑個人信息收集欠安全　富途美股跌12%、老虎證券跌21%

《個人信息保護法》將於2021年11月1日起施行，內地官媒《人民網》發表文章，點名在美上市的富途證券（美：FUTU）和老虎證券（美：TIGR），指隨著信息保護法推出，提供港美股等交易服務的互聯網券商將面臨新的考驗。富途美股在周四（14日）盤前曾跌逾15%，即使富途在報道後發文稱2019年已按要求完成整改，富途美股正股時段仍跌12%，收報73.81美元。

主要在新加坡和美國經營的老虎證券周四收報8.18美元，跌幅跌21.2%。其他中概金融股齊跌，陸金所（美：LU）跌9%，金融壹賬通（美：OCFT）跌7%。

富途回應，詳見【下一頁】

富途急瀉環球網友恐慌 日本網友Twitter急問原因，可見【下一頁】

人民網報道，提及互聯網券商存有兩大問題，一是在《個人信息保護法》明確個人信息跨境提供規則的背景下，內地公民的個人信息出境問題，將為提供美股、港股等交易服務的券商將面臨新考驗。二是人民日報記者實測開戶發現，內地銀行卡可直接轉賬到富途，投資港股和美股。

文中指，早在2019年7月，受中央網信辦、工信部、公安部、市場監管總局4部門委托的評估，發現包括老虎證券、富途牛牛等APP在個人信息收集使用方面存在問題且未公開有效聯系方式，並被要求整改。

耀才：內地匯錢投資港美股 存灰色地帶

耀才證券 （01428） 執行董事兼行政總裁許繹彬對本報表示，內地人投資港股等境外資產只能透過QDII（合資格境內機構投資者）發行的基金，間接投資港股；以及透過滬深港通渠道購買。他指，除非客戶在港有銀行戶口，否則在內地透過App匯錢投資港美股，存在灰色地帶。

相關文章：

【富途死機】富途李華：會補償末日期權持有人 上周六凌晨死機約兩小時

【新股IPO】富途據報最快本周遞交香港上市申請 或集資約10億美元

編輯：區嘉俊

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁