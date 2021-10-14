【互聯網監管】富途盤前大跌10%　官媒點名質疑個人信息收集欠安全

《個人信息保護法》將於2021年11月1日起施行，內地官媒《人民日報》發表觀點文章，點名在美上市的富途證券（美：FUTU），老虎證券（美：TIGR），指隨著信息保護法的推出，明確個人信息跨境提供的規則，提供港美股等交易服務的互聯網券商將面臨新的考驗。

富途美股盤前曾跌逾15%，截至下午6時43分，暗盤成交已達1.63億美元，已超上日成交逾半。

文中指，早在2019年7月，受中央網信辦、工信部、公安部、市場監管總局4部門委托的評估，發現包括老虎證券、富途牛牛等APP在個人信息收集使用方面存在問題且未公開有效聯系方式，並被要求整改。

耀才證券（01428）執行董事兼行政總裁許繹彬對本報表示，內地人投資港股等境外資產只能透過QDII（合資格境內機構投資者）發行的基金，間接投資港股；以及透過滬深港通渠道購買。他指，除非客戶在港有銀行戶口，否則在內地透過App匯錢投資港美股，存在灰色地帶。

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編輯：區嘉俊