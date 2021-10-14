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【人幣定存】中資行備戰理財通 客戶擁內地帳戶享更高息

18:48 2021/10/14

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工銀亞洲及交銀香港近日皆推有內地帳戶享高息，市料為理財通備戰。

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正當跨境理財通如箭在弦之際，再有銀行突推個人客戶若擁有內地帳戶，可尊享人民幣定期存款特惠息。新加入戰場是交銀香港，本周一（10月11日）新推上述服務，半年期人民幣定期存款享2.6厘年息，門檻為10萬元（人民幣，下同）。若其它個人客戶，同樣是半年定存，交銀香港另有兩個選擇，分別為起存額1萬元享2.48厘年息、兩萬元則享2.18厘年息，齊須指定渠道開立等附帶條件。

這是繼工銀亞洲以來，第2間中資行開闢內地帳戶戰線，市場關注會否成新趨勢，畢竟人民幣產品湧現，業界高息吸存出路多，遂以不同招數，冀全方位盡攬大小戶，尤其為跨境理財通備戰。

美元定存最高息達6厘【下一頁

至於率先搶攻是工銀亞洲，本月初推出「灣區服務通」全新資金定期存款推廣，客戶若持有大灣區內地9大城市（廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、 中山、江門或肇慶）的中國工商銀行帳戶，並攜同上述地區的帳戶借記卡，親臨工銀亞洲分行，以全新資金開立188天（約6.3個月）定期存款，可享特惠年利率高達2.6厘，入場費為10萬元的全新資金，上限100萬元。推廣期由即日起至今年10月29日，適用持有廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門或肇慶工行帳戶的客戶，額滿即止。

比併工銀亞洲專攻毋須擁有大灣區帳戶，同樣是188天的人民幣定期存款，起存額也是10萬元，年息為2.5厘，較上述灣區戶低0.1厘。

日圓定存息最高2厘【下一頁

而目前6個月人民幣定期存款年息以招商永隆的2.85厘為高息王，緊接其後是富邦的2.8厘，信銀國際也有2.7厘。

綜合分析指，中短期內人民幣需求大，如下周一（18日）港交所 （00388） 推A股期貨，下周三（20日）國家財政部來港發行60億元國債，及至10月29日，憧憬富時正式把國債納入主流國際債券指數。

此外，工銀亞洲及交銀香港也為擁內地帳戶者，同時提供美元及港元定期存款高息優惠。華僑永亨經濟師李若凡預期，未來兩周人民幣約在6.35至6.6上落。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

跨境理財通 大灣區 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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