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【趣話財經】聯想回科創板失手非首次 保薦人中金招牌受考驗？

股樓投資 18:02 2021/10/14

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聯想集團 （00992） 申請回A股科創板IPO不到一星期便撤回，如果不計算國慶假期，實際申請不到1日便完結，但保薦人卻是券商龍頭之一的中金公司 （03908） ，成為市場熱話。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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實際上，今次並非中金今年第一次失手，除了聯想外，吉利汽車 （00175） 及東風集團 （00489） 同樣是中金經手、最終終止申請回A股申請的公司。如果把提早終止與中金合作的個案，中金今年失手已達到12次，而期內完成的IPO則為17次。

早前市場分析指，聯想撤回申請，與公司公告的「財務信息」關係不大，反而是因為「科創」屬性不足，因此被當局拒絕。不過，負責保薦的中金公司，就認為聯想集團符合創業板支持方向、科技創新行業領域及相關指標等要求。

同場加映   【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

創業板 科創板 經濟 中金公司（03908） 吉利汽車（00175） IPO 創業板 A股 聯想集團（00992）

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