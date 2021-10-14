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【電動車市場】鴻海集團率先曝光3款電動車產品圖片　將於10月18日正式亮相

科技 17:54 2021/10/14

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富士康母企鴻海集團提前公布電動車產品概念圖，車頭位置印有「FOXTRON」品牌標誌，預計新車會在10月18日亮相。

近年電動車市場發展愈漸激烈，無論大型科企、傳統汽車品牌或電子產品製造商都有意加入戰局。日前，富士康母企鴻海集團提前對外公布電動車產品概念圖，車頭位置印有「FOXTRON」品牌標誌，預計新車會在10月18日亮相。

＜＜【Toyota】小巧車型有市場？　Toyota推電動三輪車　方便行動不便或需長時間步行人士

＜＜【Apple】CarPlay擬增加功能？　彭博：蘋果研究以CarPlay控制汽車

早前報道指出，富士康母企鴻海集團夥裕隆汽車製造商成立「FOXTRON」品牌，計劃向市場推出電動車產品。最近鴻海集團展示了3款不同電動車的宣傳影片，包括兩款電動車及一部電動巴士，預計在下周一（18日）鴻海科技日（Hon Hai Tech Day）推出。

從影片中可看出，其中一款黑色電動車為中型房車，或採用MIH架構製造，專為高階客戶而設。另一款電動車則設有白色車身，外觀設計較為輕巧，為一部中小型家庭用車。第三款則是與鴻華先進合作製造的電動巴士，車身採用銀黑色設計，外觀具備科技感。

較早前消息指，鴻海集團電動車將支援遙距更新，以及不同級別的自動駕駛輔助功能。而是次推出的3款電動車性能、售價及智能駕駛輔助級別如何，就要等到下周才會揭曉。

責任編輯：李寶如

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