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英國曼徹斯特Belmont Place 14萬英鎊入場　即買現樓即收租　回報率可達5.4厘　

股樓投資 18:03 2021/10/14

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不少港人投資者會購入海外物業，英國絕對是熱門選擇之一。英國西北部城市曼徹斯特（Manchester）現樓物業Belmont Place樓高4層，提供一房及兩房單位，共16伙，實用面積由495至678平方呎，售價由14餘萬英鎊起，部分單位附連車位。所有單位現連租約出售，租金回報高達約5.4%。

項目地址位於8 Borough Road, Salford, M50 1DX，位置方便，步行約2分鐘到達Metrolink，車程約7分鐘到達市中心，車程15分鐘內到達多家大型超市及餐廳。

項目現樓相片

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曼徹斯特生活成本較倫敦低，加上交通基建持續發展，如正在興建的HS2高速鐵路，對市中心周邊市鎮發展更為有利，落成後方便來往曼徹斯特及倫敦。此外，區內企業發展帶來的就業機會亦帶動住屋需求持續上升，令曼徹斯特市中心樓價持續上漲，亦帶動附近地區樓價前景樂觀。

Belmont Place於本港由中原地產受託協助銷售，將於10月23至24日中午12時至下午6時，於銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室舉行展銷會。

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撰文 : 謝昕蕎

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