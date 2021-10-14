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【Cathie Wood讓位】連登契媽換人　網民發起封佩洛西為新契媽（內附佩洛西部份持倉）

股市 17:54 2021/10/14

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「連登契媽」換人！方舟投資創辦人 （Ark Invest）Cathie Wood 旗下ETF 去年大幅跑贏同行，被譽為科技股女股神，連登討論區的小股民因 Cathie Wood 賺錢，更封她為「連登契媽」。可惜，好景不常，今年Cathie Wood 旗下ETF表現失色，有網民在討論區發帖文另選選股了得的眾議院議長佩洛西為新「契媽」，引起熱議。

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受累債息上升、投資者由增長股換馬至價值型股票、周期股影響，科技股今年表現失色。截至周三收市，方舟投資旗下6隻主動型ETF全數見紅，表現最好的ARK金融科技創新ETF （美：ARKF）也要跌0.7%。

反觀，美國政壇第三號人物、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）持倉股份急升，被封為新一代女股神，投資平台Iris 甚至戲言，佩洛西的正職是眾議院議長，兼職是對沖基金經理 。

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佩洛西被封為新一代股神源於她公開丈夫持倉。她的丈夫Paul Pelosi 被發現揀股相當成功，且料獲利甚豐。今年他的投資包括Crowdstrike （美：CRWD）、Tesla（美：TSLA）、Google母企 Alphabe （美：GOOGL）、Nvidia （美：NVDA）等。外界估計，他每項投資至少獲利20%至30%。

目前佩洛西的丈夫在 Twitter 和 TikTok 上成為投資焦點，更有網民將佩洛西披露的股票交易信息作為自己的選股指南，難怪本港網民也有樣學樣。

相關文章：【Bitcoin】Cathie Wood 申請推比特幣期貨ETF　至少10家基金爭推

【科技女股神】Cathie Wood首次減持Coinbase　套現近2億元

【科技女股神】Cathie Wood：中國開始玩火 監管將致經濟下滑

 

連登討論區 ETF 基金 Cathie Wood 股票 佩洛西

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