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【美元定存】美元定存最高息達6厘 專家料美滙指數挑戰97

18:12 2021/10/14

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集友7天美元年息享6厘，膺冠絕全城的高息王。

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美滙指數再創一年新高，重上94.5，原本看淡美元的中外資專家，爭相上調美元的目標價，猶記得今年初內地因疫情受控，反觀當時變種病毒正肆虐歐美，而花旗曾料今年美元插水兩成，前大摩主席、經濟學家羅奇更多番預警美元崩塌。殊不知，踏入第4季全球能源荒，進一步刺激通脹，市場憧憬英美加或提早於明年恢復加息，而聯儲局剛公布9月份議息紀錄也放風11月收水等。

花旗最近亦上調對美元預測，料美滙指數最快於6個月後直逼97高位。專家建議，對美元有需要者，不妨趁港銀憂美國收水而搶閘加息時，伺機開立美元定期存款，博滙息雙賺。目前一個月美元定存年息以富邦的1.6厘居首，3個月年息也是該行的1.15厘稱王，半年及一年息率亦以這台資行的0.8厘雄霸。但論及冠絕全城的美元定存息率，以集友7天美元定存享6厘年息膺高息王，恒生 （00011） 及滙豐（HSBC）在相同短存也齊享5.5厘年息，中銀香港 （02388） 及南商亦有5厘年息。

大行突推3個月人幣定存2.8厘息【下一頁

花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，美滙指數於3個月內料見94.39，未來半年至一年再挑戰96.91，長線目標96.09。

陳正犖預期，聯聯儲局料於11月宣布縮減買債、12 月開始，每月縮減規模或為150億美元，以及維持22年12月首次加息的基本假設。雖然該行維持的基本情況，是儲局在12月開始減少買債，但上次鮑威爾議息後使用的語言保留了可能提早於11月出手。

陳正犖補充，儲局已稍為增加鷹派作風，但大致符合市場預期當局將於2022至2024年收緊政策。而環球經濟復甦的步伐並不一致，聯儲局縮減買債步伐只會循序漸進，料風險貨幣相對低息貨幣或有進一步的上升空間，相對低息貨幣如歐元、日圓及瑞郎等唯恐跑輸。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

加息 美國聯儲局 美滙指數 美元 外幣定期存款 定期存款

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