【蘋果開箱】Apple Watch Series 7今開賣　搶先實測新錶面屏幕加大效果（多圖）

▲ 本報記者開箱實測Apple Watch Series 7，其中亮點包括屏幕增大、加入QWERTY鍵盤等新功能。

蘋果（Apple）日前在首場秋季發布會上，發布新一代智能手錶Apple Watch Series 7，今（15日）正式在香港上市。Apple Watch Series 7售3,199元起，並設有午夜暗色、星光色、綠色、藍色和（PRODUCT）紅，共5種全新的鋁金屬錶殼顏色。本報記者開箱實測Apple Watch Series 7，其中亮點包括屏幕增大、加入QWERTY鍵盤等新功能。

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今次記者試用的是星光色版本，是次Apple Watch Series 7包裝與上代基本上是一模一樣，只是與iPhone 13一樣，不再使用塑膠封膜，改用「紙製封條」，要撕開才可將盒子打開。打開後可見到手錶、錶帶、與USB-C專屬充電器，沒有附上對應的電源轉接器。

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今代Apple Watch Series 7最大的賣點便是將屏幕再次加大。蘋果官方指出，屏幕顯示邊框較前代Apple Watch Series 6縮窄了40%，僅1.7cm，讓顯示面積提升20%，記者選擇「藝術家」錶面，對比Apple Watch Series 6發現可視範圍明顯提升，從側邊角度看過去，也可發現明顯差異，屏幕邊角也看得到照片範圍。記者也另外選用了「漸層效果」，屏幕顯示面積提升的效果更明顯。不過，如果沒有對比的情況下，就沒有特別。

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另值得一提的是，蘋果指Apple Watch Series 7也有了亮度的提升，較前代提升70%亮度，實際對比在部分如「漸層效果」錶面就沒有太大明顯的，不過像是顯示區域較大的「GMT」，增亮感就稍微明顯一點。

加入QWERTY鍵盤 繁中鍵盤尚未支援

更大屏幕的好處，是觸控範圍也跟著增大，對於粗手指的使用者來說更加好按。記者也嘗試使用最新加入的QWERTY鍵盤，屏幕加大後也能輕易打到字。不過，目前鍵盤輸入僅支援英文與簡體拼音中文輸入法，繁體中文無法使用，只能繼續使用預設的快速訊息回覆或手寫輸入。

同時，屏幕加大後，用家在查看訊息時，或者閱讀時可以更直接看到更多內容，官方聲稱最多可以顯示多50％文字，經過實測，約可以多看一至兩行的中文和英文文字，感覺不錯。

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除此之外，Apple Watch Series 7配上全新設計的USB Type C接口的專用充電線，官方指如連接指定的變壓器，可以比上代提升充電速度近33%。

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總括而言，Apple Watch Series 7的硬件規格與上一代未有明顯差別。不過就有更大屏幕、加入QWERTY鍵盤，以及更快的充電速度。若果想要較大錶面的用家，不妨考慮一下！

本報記者早前也曾進行iPhone 13系列實測，有興趣的朋友可按【下一頁】

記者：曾曉汶、張寶燕