【趣話財經】操縱股價反蝕30億 A股莊家求情免罰款被拒

一般談及操控股價大家都想到金融莊家及大鱷，不過A股一位莊家，卻因為操控股價的操作，虧損26.9億元人民幣，兼被內地證監會罰款500萬元。

延伸閱讀 彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

根據證監會公告，該位名叫景華的莊家，以83個不同的證券戶口，交易仁東控股（深：002647）的股票，透過資金優勢連續買賣、在自己實際操控的戶口互相交易以及不以成交為目的，頻繁及大量申報及撤銷交易等，期間令仁東控股最高升近4倍，累計則跌兩成，根據計算上述操作需要近27億元人民幣成本。

不過，仁東控股其後連續跌停，當事人虧損嚴重，無力承擔500萬元罰款，申請證監會豁免，但被當局拒絕。

同場加映 【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機