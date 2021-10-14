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【趣話財經】操縱股價反蝕30億 A股莊家求情免罰款被拒

股樓投資 17:38 2021/10/14

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一般談及操控股價大家都想到金融莊家及大鱷，不過A股一位莊家，卻因為操控股價的操作，虧損26.9億元人民幣，兼被內地證監會罰款500萬元。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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根據證監會公告，該位名叫景華的莊家，以83個不同的證券戶口，交易仁東控股（深：002647）的股票，透過資金優勢連續買賣、在自己實際操控的戶口互相交易以及不以成交為目的，頻繁及大量申報及撤銷交易等，期間令仁東控股最高升近4倍，累計則跌兩成，根據計算上述操作需要近27億元人民幣成本。

不過，仁東控股其後連續跌停，當事人虧損嚴重，無力承擔500萬元罰款，申請證監會豁免，但被當局拒絕。

同場加映   【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 股票 人民幣 A股

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