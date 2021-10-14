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峇里島首日開放19國旅客入境 惟國際航班未復飛

環球社會熱點 18:24 2021/10/14

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印尼熱門旅遊勝地峇里島於周四（14日）對外重開，已完成接種新冠疫苗的19個國家、包括中國的旅客可入境當地旅遊，但需要先在指定酒店隔離5日。然而，峇里島尚未接獲國際航班要求，在重開兩日內在當地機場升降。

印尼開放外國旅客入境峇里島 中國上榜 【下一頁】

峇里島於周四重新向外國旅客開放，結束為期1年半的封關。當局公布包括中國在內的可入境19個國家旅客，需要在指定酒店內自費隔離5日，而且要自費購買高達7萬美元（約54.6萬港元）的醫療保險。據峇里島居民及營運酒店的負責人指，對外開放的首日未見有遊客，酒店預訂很少，街道人流亦見疏落。

峇里島機場發言人尤迪斯提拉（Taufan Yudhistira）表示，直至目前為止未接獲國際航班復飛時間表，但印尼負責新冠疫情的工作小組卻表示，國際航班只能由峇里島入境印尼，措施相當混亂。

印尼政府官員於開放峇里島前一日晚上，才公布容許入境19個國家完整名單，但其他包括簽證要求等細節卻仍未落實及公布，被當地旅遊業批評安排過於倉促。印尼企業家協會 （Apindo）副主席威西卡（Asih Wesika）指，旅客入境後需要自費進行隔離，會增加額外旅遊成本，或使不少旅客卻步。

墨爾本解封在即 所在州確診創新高 【下一頁】

巴厘島旅遊辦公室負責人阿斯塔瓦（I Putu Astawa）表示，目前只有少數酒店被預訂，旅客需要時間申請簽證及預約航班。他續稱，希望當局縮短強制隔離日數至3日，甚至取消強制隔離要求。

峇里島有超過82%民眾已完全接種新冠疫苗，旅遊業佔當地經濟收入達54%，因此需要恢復旅遊業拯救當地經濟。

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責任編輯：郭麗明

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