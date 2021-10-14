▲ 【電子煙股】思摩爾控美加38企業侵權 首次有中資企業啟動同類訴訟

內地電子煙代工商思摩爾 （06969） 日前向向美國國際貿易委員會（ITC）提起「337調查」申請，指控美國、加拿大等地38家企業及個人侵犯思摩爾專利及商標權，請求ITC發佈排除令和禁止令。思摩爾據報為首家中資企業，以獨立作為原告身份通過「337調查」主動起訴海外企業。

「337調查」即ITC根據美國《1930年關稅法》第337節及相關修正案進行的調查，主要針對對美出口、在美進口或在美銷售過程中的知識產權侵權行為，以及其他不公平競爭行為開展的調查，屬於海外專利侵權訴訟的範疇。 相比於傳統的美國聯邦法院專利侵權訴訟，「337調查」審理時間更短，通常會在12至18個月做出最終裁決。

思摩爾主要針對該批企業涉嫌侵犯「陶瓷霧化芯技術」3項專利和1項商標，思摩爾法務負責人表示，有能力和決心捍衛自身權益，而早在2019年，思摩爾已針對海外電商平台存在的知識產權侵權行為，在美國聯邦地區法院提起兩宗知識產權侵權訴訟，思摩爾勝訴，被告被法院判決賠償總計超過900萬美元。

美國市場是全球電子霧化的最大市場，也屢有電子霧化專利侵權糾紛。

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