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【新冠疫苗】佛州禁強制接種 向違例縣政府罰款2730萬

環球社會熱點 17:30 2021/10/14

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美國聯邦政府強制僱員接種新冠疫苗，多州政府都效法。但共和黨人控制的佛羅里達州和德州政府都禁止縣政府和企業，強制要求人們接種疫苗。佛羅里達州首府所在的縣政府強制僱員接種疫苗，遭州政府罰款350萬美元（約2,730萬港元）。

【新冠疫苗】美國強制企業打針現成果 未接種者驟減 【下一頁】

涉事萊昂縣（Leon county）政府要求714名僱員在10月1日前提交疫苗接種證明，有700名員工於限期内提交證明。縣政府數天後解僱14名未達到要求的僱員。

萊昂縣政府被指違反州政府禁強制接種疫苗的命令，州政府向萊昂縣政府作出罰款。縣政府需就達到其強制接種要求的每個僱員繳交5,000美元（約3.9萬港元）罰款，總罰款金額為350萬美元。

萊昂縣政府發聲明，指該縣會使用一切可用的補救措施，來解決與州政府的爭端。聲明強調縣政府強制僱員打針不僅合乎法理，也是為保障人們安全的必要負責任行動。

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，州衛生部門會繼續執行禁令，捍衛佛州的職位、生計及自由。

美國德州禁強制接種 州內死亡人數近7萬 【下一頁】

佛州政府也正調查其他違反禁令的縣政府、企業及學校，包括橙縣政府、迪士尼郵輪公司、某個執法反恐部門。樂隊One Direction成員、英國男歌手斯泰爾斯（Harry Styles）於佛州舉行演唱會，要求入場觀眾提供接種證明，也遭到當局調查。

拜登（Joe Biden）政府9月提出新計劃，將會強制規模達100人以上的企業，需要求員工出示接種證明或每周檢測，但細節尚未敲定。而佛州及德州的禁令，正與拜登政府的要求有衝突。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）周二（12日）表示，拜登政府支持在各地強制接種疫苗。普薩基批評有州分的決定與公共衛生資訊及科學數據背道而馳，認為他們的決定是著重自身政治利益而非公眾利益。

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責任編輯：鄭錦玲

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