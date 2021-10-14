新冠肺炎疫情影響 日本中小學生自殺人數創新高

新冠肺炎疫情肆虐全球，所有學校因為防疫而被迫停止面授，改為線上教學。日本文部科學省近日公布數據，指去年疫情期間日本中小學生的自殺率有所上升，人數更是有紀錄以來最大。

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2020年新冠疫情大流行後，日本的學校基本上全數關門，校內活動暫停。日本《朝日新聞》引述文部科學省數據指出，去年共錄得415名年齡屆乎高中至小學的學生自殺身亡。自殺學生人數比前一年增加接近100人，是1974年開始紀錄後最多的一年。

文部科學省更指出，去年共有近20萬名學生曠課1個月或以上，同樣創新紀錄。日本國營電視台日本放送協會（NHK）引述文部科學省官員，指出疫情緣故改變學習及居家環境，對日本中小學生產生嚴重影響。

同年的自殺死亡人數亦打破此前多年下跌的趨勢，因新冠疫情帶來情緒及財政壓力，日本女性自殺者人數明顯增加，相反男性自殺者數目則減少。

自殺率高企問題困擾日本多時，比率更是長期位於七國集團（G7）之首。過去15年日本政府積極改善情況，讓自殺人數減少40%，自2009年更是連續10錄得跌幅。

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責任編輯：吳漢培