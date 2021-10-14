廣汽東風將與本田合作 未來5年推出10款電動車

日本大型汽車廠商本田日前宣布，將於明年春天在內地設置電動車專用品牌「e:N」，並會於兩家當地合資公司，包括東風汽車(00489)旗下的東風本田，以及廣汽集團(02238)旗下的廣汽本田設置生產線，計劃5年內推出10款電動車。這亦是本田首次設置電動車專用生產線，反映本田有意加快拓展銷售貢獻近四成的內地市場，以及電動車業務。該生產線料於2024年投產。

【第4季部署】光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

本田計劃，未來在內地旗下的1,200間自營經銷店，設立e:N 型號汽車的銷售專區，及在內地主要城市設立專門銷售e:N 型號汽車的經銷點。並且承諾由2030年起，在內地市場全面售賣電動車，取代燃油汽車。

【騰訊700】《王者榮耀》不敵《原神》 失落上月全球最吸金遊戲寶座 詳情請看【下一頁】

除了廣汽及東風，本田亦表示將加強和內地電池巨頭寧德時代(深：300750)的戰略合作關係。去年中本田斥約37億元人民幣入股寧德時代，取得對方約1%股權。

同場加映 【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機