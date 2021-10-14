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廣汽東風將與本田合作 未來5年推出10款電動車

股樓投資 17:18 2021/10/14

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日本大型汽車廠商本田日前宣布，將於明年春天在內地設置電動車專用品牌「e:N」，並會於兩家當地合資公司，包括東風汽車(00489)旗下的東風本田，以及廣汽集團(02238)旗下的廣汽本田設置生產線，計劃5年內推出10款電動車。這亦是本田首次設置電動車專用生產線，反映本田有意加快拓展銷售貢獻近四成的內地市場，以及電動車業務。該生產線料於2024年投產。

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本田計劃，未來在內地旗下的1,200間自營經銷店，設立e:N 型號汽車的銷售專區，及在內地主要城市設立專門銷售e:N 型號汽車的經銷點。並且承諾由2030年起，在內地市場全面售賣電動車，取代燃油汽車。

【騰訊700】《王者榮耀》不敵《原神》 失落上月全球最吸金遊戲寶座   詳情請看【下一頁

除了廣汽及東風，本田亦表示將加強和內地電池巨頭寧德時代(深：300750)的戰略合作關係。去年中本田斥約37億元人民幣入股寧德時代，取得對方約1%股權。

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撰文 : 李尚毅

東風集團股份（00489） 廣汽集團（02238） 港股

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