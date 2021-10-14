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【IG新功能】社交平台直播普及　Instagram推「練習模式」讓用戶準備直播

科技 17:10 2021/10/14

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除了增設預定直播時間功能，平台亦新增「練習模式」，讓用戶在直播前可邀請幾名用戶，以便測試音量、亮度等。

隨著網上直播普及，Instagram最近推出兩項功能增加用戶在平台上的直播體驗。除了增設預定直播時間功能，平台亦新增「練習模式」，讓用戶在直播前可邀請幾名用戶，以便測試音量、亮度等。

【IG新功能】Instagram擬推「Take a break」功能 保護青少年遠離有害內容

在排程功能方面，創作者可以在最多90天內預定直播時間，並可以在限時動態及貼文中將資訊分享給追隨者。至於有意觀看的用戶也能透過這些方式提醒自己，以免錯過直播內容。

Instagram同時推出「練習模式」（Practice Mode），該功能容許創作者在正式直播前，先連接至被邀請的用戶，以便檢查音量、亮度，甚至練習直播內容等。

【TikTok】TikTok於本年第2季度刪逾8150萬個影片 包含色情暴力、錯誤疫情信息

Instagram早前亦針對青少年用戶，計劃新增「休息一下」（Take a break）的新功能，避免未成年用戶過度沉迷於社交媒體。據《The Verge》報道，當用家使用太長時間將會彈出提示，提醒用家休息。

【YouTube】YouTube功能再升級 增多重音軌、解鎖直播字幕限制

記者：廖淑瑩

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