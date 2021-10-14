【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題

▲ 資生堂這款新的遮暇產品，由兩種眼部美容液組成。（法新社圖片）

愛美是女性的天性，皮膚鬆弛令眼袋顯現有什麽簡易的方法解決？資生堂用了3年時間，將美國初創的專利技術「Second Skin（第二層皮膚）」商品化。據稱，這並非護膚品，女性只要上妝後使用，即可見效。

據《日經中文網》報道，資生堂這款新的遮暇產品，由兩種眼部美容液組成，用家在化妝後，藉吸油紙平整眼部肌膚，再將兩種美容液按順序塗在眼袋上。並保持15分鐘「沒表情」，美容液會形成薄膜覆蓋眼部。薄膜更具防止肌膚乾燥功效，據說效果可持續8小時，使用普通卸粧產品即可抹去薄膜。而為測試產品是否不容易脫落，向2,400名人士進行皮膚測試。

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▲ 資生堂用了3年時間，將美國初創的專利技術「Second Skin（第二層皮膚）」商品化。圖為使用新品前後比較。（網上截圖）

新產品客群定位在40歲以上。並可以使用70至100次，建議零售價為3.52萬日圓（約2,400港元）。該企執行董事兼首席美容戰略官堀井清美更稱，今後將考慮推出用於改善面部法令紋、臉頰鬆弛問題的產品。

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據報，日企用人工皮膚進行美容愈來愈多。資生堂截至2023年的3年計劃中，提出要依靠科學以實現多樣美。是次新品則設為核心。而花王早前也與其他公司合作，用人工皮膚研發美容產品。例如藉專用機器將細小纖維貼在皮膚上，以改善皺紋，發展抗衰老市場。

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責任編輯：馬意文