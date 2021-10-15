【TSMC】台積電擬明年在日本熊本縣建廠　料本季營收續創新高、台股股價升逾4%（第二版）

▲ 台積電擬明年在日本建廠 汽車芯片市佔率達15%

台積電（美：TSM）擬於日本興建新工廠，加上預估第四季業績續創新高，台積電台股 （2330） 股價今日造好，現升逾4%，最新報599元新台幣，逼近600關口。台積電行政總裁魏哲家表示，公司計劃在2022年起，在日本熊本縣建造一座生產專用芯片的工廠，該工廠預計在2024年底開始進行生產。

魏哲家昨日在電話會議中透露，目前台積電在全球汽車芯片的市場佔有率約為15%，而公司計劃建造一個可以生產28納米和22納米芯片的晶圓廠，雖然有關生產技術相對較舊，但這些產品對汽車仍然很重要。

據《朝日新聞》報道指，整個新工廠的總投資額約為1萬億日圓（折合約683億港元），日本政府將資助其中的一半，即5000億日圓（折合約341億港元）。

另外，魏哲家表示，預計台積電今年第四季度的銷售額為154億至157億美元；期內毛利率達51%至53%。而全年毛利率預計將高於50%，收入增速約為24%。台積電最快可在2025年擁有2納米芯片技術。

另外，台積電預估第4季營收將達154億美元到157億美元，按季增約3.49%到5.51%，營收將續創新高，

（第二版更新日媒報道）

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記者：梁安琪

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