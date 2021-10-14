【Apple蘋果】將AirPods變成助聽器？傳蘋果研究耳機擴增功能

據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報道，蘋果公司正在研究如何將AirPods變成健康檢測裝置，包括用於提高聽力、測量體溫和監測姿勢，顯示了蘋果不只Apple Watch，在健康和保健功能發展領域上野心勃勃。

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據《華爾街日報》上月報道，蘋果也在研究利用iPhone，幫助診斷抑鬱症和認知能力下降的技術。

然而目前尚未清楚，蘋果打算為AirPods開發特定的新助聽器功能，還是想改善現有的聽力功能當作為助聽器。現時AirPods Pro已經提供了改善聽力的功能，包括上周推出的「對話增強」功能，可以提高佩戴者面前的人的音量和清晰度。

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《華爾街日報》所得消息，蘋果正研發透過AirPods從配戴者耳朵內部測量其核心體溫；另外有可以利用動作感測器，提醒駝背的配戴者，調整他們的姿勢。

蘋果發言人對此沒有評論。

研究公司Strategy Analytics估計，AirPods主導全球藍牙耳機市場，2020年的收入為128億美元，是耳機公司Bose的五倍。

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