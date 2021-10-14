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【爛銅爛鐵變黃金】15年前花300鎊買石像　後發現為古埃及真品　終以19.5萬鎊拍賣出售

環球政經 19:10 2021/10/14

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綜合外媒報道，英國一對夫婦15年前以300英鎊購買了一對獅身人面石像，在自家花園放置了15年後，因要搬家而決定在拍賣會上出售，未料經鑑定後發現是古董，少有5,000年歷史，最終石像以19.5萬英鎊的價格成交。

位於薩德伯里（Sudbury）的曼德拍賣行（Mander Auctioneers）表示，有家庭表示搬屋在即，希望拍賣行可協助處理家中舊物，最初他們估計會以約300至500英鎊售出。然而價格急速上漲，甚至創下了曼德拍賣行的最高出價記錄。

更多石像的照片：

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報道提到，這對獅身人面像因15年來，都放在花園裝飾受到風吹雨打而嚴重風化，其中一尊石像更是「身首異處」。根據上任持有者所說，他甚至以水泥將石像的重新固定過。

今次指賣的賣家表示，他在15年前以300英鎊，在拍賣會上買下了這對聲稱是18世紀古埃及獅身人面像的複製品。賣家續稱，18世紀不少英國人會到歐洲旅行，並在旅行中購買了許多物品。 拍賣行亦認為獅身人面像是18世紀時，英人由歐洲旅行而流入英文，不過專家尚在追查這對石像的起源。

埃及網絡創作者須繳稅 違者最高被判監禁5年 【見下頁

獅身人面像是來自古埃及的神話生物。在藝術作品中，通常會是人頭、配以獵鷹、貓、羊或獅子的身體，有時還配有獵鷹翅膀。他們經常被放置在皇家陵墓和寺廟的入口處，以守護所在神聖區域。

報道指，英國充斥著埃及裝飾藝術的複製品，因此這兩個石像難以被發現是真品。不少維多利亞時代英國富人，均會使用獅身人面像的複製品，裝飾花園的入口，所以有時會發現真正的文物。

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撰文 : 陳楚琨

拍賣 成交 埃及 歐洲 文娛藝術 英國 英鎊

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