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【效能大增】本田開發HondaJet新機型　續航力增加1.8倍

科技 16:14 2021/10/14

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新機型最大續航距離延長至4,862公里，約為現有機型的1.8倍，甚至無需加油即可穿梭紐約至洛杉磯兩地。

本田（Honda）最近宣布，為旗下商務噴射式飛機HONDA JET開拓新機型HONDA JET 2600。新機型最大續航距離延長至4,862公里，約為現有機型的1.8倍，甚至無需加油即可穿梭紐約至洛杉磯兩地。

【旅遊業復甦】調查：旅客願意歐遊態度按年增長 惟疫下歐遊安全為最大憂慮

本田早前在美國拉斯維加斯舉辦的展覽中展出模型，與目前的機款相比，HONDA JET 2600全長和寬度均增加約40%，機艙更加寬敞。至於載客量方面，包括飛行員在內的共可讓11人乘搭，比起舊款機型大增7人。

目前官方尚未確定HONDA JET 2600會否量產，將透過是次拉斯維加斯展會的反應決定。HondaJet從2015年開始銷售，截至目前為止已推出3種機型，全球累計銷量超過170架，而2020年的交付數量為31架，在小型噴射式飛機中連續4年居首。

【職場衣着】烏克蘭航空公司聽取員工意見 空姐可穿布鞋T恤上班

【太空探索】藍色起源啟動第二次載人太空任務 90歲演員William Shatner有份參與

記者：廖淑瑩

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