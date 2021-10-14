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【置業故事】業主趕換樓　遇上後生仔想買樓結婚　即減價助人上車

股樓投資 15:58 2021/10/14

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政府致力發展新界北，料區內交通基建愈來愈好，吸引各區買家前來尋寶，其中樓價相對低水的屯門區，近期連錄成交。中原地產陳耀堂說，屯門市廣場1座中層D室，實用面積318平方呎，兩房間隔，原叫價510萬元，其後減價45萬元，以465萬元易手，實用呎價約14,623元。 

陳耀堂指，買家為年青人，有意買樓結婚，認為屯門區發展成熟，未來亦將受惠北部都會區發展，而且上址業主要換樓，且肯減價助其上車，故迅速拍板承接。 

資料顯示，原業主於1991年以72.5萬元買入單位，自住30年，現帳面獲利392.5萬元，物業期內升值約5.4倍。 

延伸閱讀    

【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁】 

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同場加映【溫股知新】絕密三寶 策略檢討 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 屯門市廣場

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