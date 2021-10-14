【通脹危機】高盛警告通脹成經濟復甦「頭號風險」　金價看漲重上1790美元

▲ 高盛警告通脹成經濟「頭號風險」 金價看漲重上1790美元

高盛（美：GS）總裁John Waldron表示，通脹是經濟短期內復甦的最大隱憂來源，甚至可能會對新興市場產生長期影響，現時的供應鏈情況並不是暫時的，因此通脹已經成為其現時擔心的頭號風險。

據外電報道指，John Waldron在國際金融協會（IIF）的年會上表示，今天與他交談的大多數企業的首席執行官，都非常擔心供應鏈出現的問題，他們非常擔心進口成本，不論是原材料、大宗商品價格，還是勞動力。而由於供應鏈的中斷，通脹預期已經建立，他警告指，緩解這些狀況可能需要一至兩年，甚至可能需更長時間。

另一邊廂，美國早前公布9月CPI數據，升幅超出預期，分析指數據反映通脹壓力持續存在。而金價亦隨之飆升2%，突破1790美元關口。有黃金交易商指，如果高通脹持續，黃金可能開始迎來強勢買盤，從歷史上看，黃金往往在通脹環境下表現更好，如果通脹持續，市場或會轉為看漲黃金。

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記者：梁安琪