【IMF報告】 恒大危機升級 將衝擊全球市場 IMF﹕中國有能力解決危機

陷入債務危機的中國恒大（03333）已多次無法按時償還債息，加深市場憂慮其違約風險恐變「雷曼2.0」。國際貨幣基金組織（IMF）近日發布《全球金融穩定報告》指，認為中國有能力應對恒大集團債務相關問題，具備必要時出手干預的工具，但恒大危機有可能「升級」，並提出警告，將造成更廣泛的金融壓力，可能對中國經濟、金融業以及全球資本市場都造成極端影響。

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外媒引述IMF貨幣和資本市場部主任Tobias Adrian指，相信中國當局有辦法解決恒大的問題，目前恒大債務衍生的情況仍屬受控，「他們既有財政能力，也有法律和制度工具來解決問題。因此，只有一件事可能出問題，那就是雙方溝通不良以致沒有採取必要措施。」

報告指出，中國政府目前已控制事件擴大所產生的衝擊，至今只是蔓延至其他財務狀況不佳的內地房地產開發商和評級較低的企業，包括在債務問題上仍處「三條紅綫」範圍內的富力地產（02777）和綠城中國（03900）。

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記者：郭秀慧