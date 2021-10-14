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【買樓理財】趁有颱風假入屯門　428萬買兆禧苑收租投資

股樓投資 15:34 2021/10/14

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日前颱風「圓規」襲港，天文台發出八號風球，不少人因此有颱風假，有投資者趁機跨區到屯門睇樓，成功以428萬元（已補地價）買入居屋兆禧苑收租。 

祥益地產邱家邦說，兆禧苑D座高層16室，實用面積363平方呎，一房間隔，早前叫價450萬元（已補地價）放盤，但久未易手，故減價至438萬元，及至日前颱風「圓規」襲港，天文台發出八號風球，一位外區投資者趁機入屯門搵樓投資，終以428萬元買入單位收租，實用呎價約11,790元。 

代理續說，該投資者看好新界西北發展，料交通配套愈來愈好，故趁有颱風假，入屯門買樓投資。資料顯示，原業主於2009年以105萬元（已補地價）買入上述單位，現帳面賺323萬元，物業期內勁賺3倍。 

延伸閱讀

【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁 

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撰文 : 黃卓賢

居屋 收租 兆禧苑 祥益地產

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