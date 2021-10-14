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洛杉磯港全天候運作 力保美國假期商品供應穩定

環球經濟金融 15:15 2021/10/14

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全球物流貨運受新冠肺炎疫情及人手短缺影響，造成美國供應鏈陷入危機，白宮早前亦尋求辦法紓解。隨後，美國洛杉磯港宣布將全天候24小時運作，幫助穩定美國冬季兩大假期前的商品供應。

供應鏈問題持續 全球多項商品節日前恐短缺 【下一頁】

雖然亞洲及歐洲早於一年前，已有港口全天候運作，但美國加州兩大港口分別在這兩個月才加入。代表港口工人的國際遠岸及貨倉聯盟亦已同意，洛杉磯港（Port of Los Angeles）的工人加班。洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，通宵工作的詳情仍有待確認，需與供應鏈內的公司配合。

長灘港（Port of Long Beach）雖早一個月實行全天候運作，但至今仍未能充分加強貨櫃流轉。長灘港的貨車司機投訴，運輸貨櫃限制太多及手續繁重。同時貨車司機及貨倉工人持續，難以推算洛杉磯港全天候運作的成效。

美國東岸細港口貨運量破紀錄 仍難紓緩西岸困境 【下一頁】

華府對此消息明顯樂觀，總統拜登（Joe Biden）指洛杉磯港的決定可能是轉捩點，讓滯留在港口的貨物有機會送抵零售商，從而滿足美國民眾的假日需求。美國白宮估計，今次加入，預計可以加快運轉貨物，減少貨櫃積壓。

洛杉磯港與長灘港為美國西岸最大貨物轉運港，處理逾4分1入口美國的商品。但近來因供應鏈問題，兩大港口共積壓數以萬計的貨櫃，數十艘貨船在港口外輪候，入港落貨的排隊時間已長達3周。

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責任編輯：吳漢培

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