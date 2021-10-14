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【華爾街之王】貝萊德CEO認同比特幣無價值　學足摩通戴蒙「口講一套、公司做另一套」？

Hot Talk 15:14 2021/10/14

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【華爾街之王】貝萊德CEO認同比特幣無價值　學足摩通戴蒙「口講一套、公司做另一套」？

被譽為「華爾街之王（king of Wall St）」、全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock，美：BLK）行政總裁Larry Fink（拉里·芬克），在貝萊德公布第三季業績後接受訪問。被問及對比特幣（Bitcoin）看法時，Fink稱：「我大致和Jamie Dimon（摩根大通行政總裁戴蒙）是同一陣營。」，而戴蒙向來以不信任比特幣見稱，曾形容投資比特幣是「愚人金」。

Fink 補充：

我不是比特幣學習生，無法告訴你它會升上80000美元還是崩跌至零。但我相信數碼化貨幣有重大角色，可以幫助全球消費者。（I'm not a student of bitcoin and where it's going to go so I can't tell you
whether it's going to $80,000 or zero. But I do believe there is a huge role for a digitized currency and I believe that's going to help consumers worldwide）

貝萊德CEO冀中國加強信息披露 進一步開放金融系統，可見【下一頁】

摩通行政總裁戴蒙雖然高調不信任比特幣，但毋礙摩通開展比特幣相關業務。

據貝萊德披露資料，該家全球管理9.46萬億美元的基金龍頭旗下BlackRock Global Allocation Fund有投資約36.9萬美元比特幣期貨。貝萊德環球固家收益投資總監Rick Reider 曾稱會「開始涉獵」加密貨幣。

被問及會否向投資者提供加密貨幣產品或倉位時，Fink表示，該行正研究區塊鏈、加密貨幣概念，認為它們將會有愈來愈大角色。

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編輯：麥德銘

基金 貝萊德（BlackRock，美：BLK） 財富及資產管理 區塊鏈 比特幣

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