【華爾街之王】貝萊德CEO認同比特幣無價值　學足摩通戴蒙「口講一套、公司做另一套」？

被譽為「華爾街之王(king of Wall St)」、全球資產管理龍頭貝萊德(BlackRock,美:BLK)行政總裁Larry Fink(拉里·芬克),在貝萊德公布第三季業績後接受訪問。被問及對比特幣(Bitcoin)看法時,Fink稱:「我大致和Jamie Dimon(摩根大通行政總裁戴蒙)是同一陣營。」,而戴蒙向來以不信任比特幣見稱,曾形容投資比特幣是「愚人金」。

Fink 補充:

我不是比特幣學習生,無法告訴你它會升上80000美元還是崩跌至零。但我相信數碼化貨幣有重大角色,可以幫助全球消費者。(I'm not a student of bitcoin and where it's going to go so I can't tell you

whether it's going to $80,000 or zero. But I do believe there is a huge role for a digitized currency and I believe that's going to help consumers worldwide)