  • 29°C
香港時間 : 20211014日 (四) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英政府僅向逾20個外國司機 發運油車緊急簽證

環球社會熱點 14:49 2021/10/14

分享：

英國政府早前推出5,000個運油車緊急簽證名額，試圖解決貨車司機不足導致的燃料危機。但英媒報道指，英國政府至今僅向超過20名貨車司機發出運油車緊急簽證。

英國最大家禽供應商警告 雞肉價格勢飆升 【下一頁】

根據英國政府早前宣布的計劃，政府會率先批准300名運油車司機的簽證申請，他們可立即到英國工作至明年2月底。英國内政部曾透露，大概需要15個工作天來審核申請。

英國《衛報》報道，保守黨黨主席杜永敦（Oliver Dowden）透露申請緊急簽證的司機人數相對有限（relatively limited）。他表示當局暫時接獲300份申請，僅多於20人取得簽證。

英國港口貨櫃積壓嚴重 供應鏈進一步受壓 【下一頁】

杜永敦預計隨著審批程序持續，當局會向更多司機發出簽證，以緩和供應鏈的緊張情況。英國邊境移民政務次官福斯特（Kevin Foster）表示，内政部正對入境規則進行必要修訂，而環境、食品與農村事務部 （Defra） 也正支持能源商展開招聘活動。

英國自由民主黨内政發言人卡邁克爾（Alistair Carmichael）批評，政府簽發運油車緊急簽證苦無進展，情況令人震驚。他表示有報道指，英國最大貨櫃港口費利克斯托（Felixstowe）積壓過多貨櫃，貨輪無法靠岸及卸貨，批評約翰遜（Boris Johnson）政府反應緩慢及無能。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

英國最大家禽供應商警告 雞肉價格勢飆升
今日
英國最大家禽供應商警告 雞肉價格勢飆升
英國仇恨犯罪增近1成 種族有關個案佔整體近75%
今日
英國仇恨犯罪增近1成 種族有關個案佔整體近75%
英國料多4間能源供應商倒閉 民眾開支勢增
2021/10/13
英國料多4間能源供應商倒閉 民眾開支勢增
英國港口貨櫃積壓嚴重 供應鏈進一步受壓
2021/10/13
英國港口貨櫃積壓嚴重 供應鏈進一步受壓

你可能感興趣

英國最大家禽供應商警告 雞肉價格勢飆升
今日 13:36
英國最大家禽供應商警告 雞肉價格勢飆升
英國仇恨犯罪增近1成 種族有關個案佔整體近75%
今日 09:05
英國仇恨犯罪增近1成 種族有關個案佔整體近75%
英國料多4間能源供應商倒閉 民眾開支勢增
17:11 2021/10/13
英國料多4間能源供應商倒閉 民眾開支勢增
經濟 司機 英國 約翰遜

上一篇文章

【新冠疫苗】美國強制企業打針現成果 未接種者驟減

下一篇文章

英國最大家禽供應商警告 雞肉價格勢飆升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新加坡疫情】確診人數反彈 單日再現近3,000宗
【新加坡疫情】確診人數反彈 單日再現近3,000宗
英國港口貨櫃積壓嚴重 供應鏈進一步受壓
英國港口貨櫃積壓嚴重 供應鏈進一步受壓
菲律賓人唔肯接種疫苗？杜特爾特：趁你瞓幫你打
菲律賓人唔肯接種疫苗？杜特爾特：趁你瞓幫你打
【英國疫情】日增4萬宗確診 一周飆升15%
【英國疫情】日增4萬宗確診 一周飆升15%
新型冠狀肺炎全球疫情（10月14日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月14日 時間15:00）
金正恩被「北韓隊長」搶風頭 藍衣男身份惹揣測
金正恩被「北韓隊長」搶風頭 藍衣男身份惹揣測