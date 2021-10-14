英政府僅向逾20個外國司機 發運油車緊急簽證

英國政府早前推出5,000個運油車緊急簽證名額，試圖解決貨車司機不足導致的燃料危機。但英媒報道指，英國政府至今僅向超過20名貨車司機發出運油車緊急簽證。

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根據英國政府早前宣布的計劃，政府會率先批准300名運油車司機的簽證申請，他們可立即到英國工作至明年2月底。英國内政部曾透露，大概需要15個工作天來審核申請。

英國《衛報》報道，保守黨黨主席杜永敦（Oliver Dowden）透露申請緊急簽證的司機人數相對有限（relatively limited）。他表示當局暫時接獲300份申請，僅多於20人取得簽證。

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杜永敦預計隨著審批程序持續，當局會向更多司機發出簽證，以緩和供應鏈的緊張情況。英國邊境移民政務次官福斯特（Kevin Foster）表示，内政部正對入境規則進行必要修訂，而環境、食品與農村事務部 （Defra） 也正支持能源商展開招聘活動。

英國自由民主黨内政發言人卡邁克爾（Alistair Carmichael）批評，政府簽發運油車緊急簽證苦無進展，情況令人震驚。他表示有報道指，英國最大貨櫃港口費利克斯托（Felixstowe）積壓過多貨櫃，貨輪無法靠岸及卸貨，批評約翰遜（Boris Johnson）政府反應緩慢及無能。

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責任編輯：鄭錦玲