【新冠疫苗】美國強制企業打針現成果 未接種者驟減

美國政府及多間大型企業先後強制員工接種新冠肺炎疫苗，以遏止新冠病毒蔓延。美國政府官員表示，強制接種新冠疫苗措施實施後，疫苗接種率增加超過20個百分點，有77%合資格民眾已接種最少一劑新冠疫苗，確診病例及死亡人數亦有所下降。

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白宮抗疫協調員齊茨（Jeff Zients）周三（13日）表示，美國眾多私人企業、醫院、社會機構、州及地方政府均要求員工強制接種新冠疫苗，促使美國的疫苗接種率增加超過20個百分點，讚揚強制接種要求成果。

齊茨續指，至今已有77%合資格民眾已接種最少一劑新冠疫苗，未接種疫苗民眾數量由9,700萬減少至6,600萬人，減少約3分1。

美國新冠疫苗接種率上升的同時，當地確診病例及死亡人數亦有所下降。疾病預防控制中心（CDC）總監華倫斯基（Rochelle Walensky）表示，當地過去7日感染數字按周下跌12%、死亡人數減少約5%。

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華倫斯基指，儘管感染病例有所減少，但大部分社區仍面臨高傳播風險，強調需要專注控制新冠肺炎疫情，特別進入秋冬季時，呼籲民眾繼續戴口罩及接種疫苗。

總統拜登（Joe Biden）於上月宣布，要求大部分醫護人員及聯邦員工強制接種新冠疫苗，並呼籲大型企業每周為員工做新冠病毒檢測及強制員工打針，雖然強制疫苗接種令仍未落實，但已有個別州份及企業已率先實施相關措施。

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責任編輯：郭麗明