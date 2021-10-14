【串流平台】Netfilx五年後被超越？   研究料2026年全球影音市場出現「三強鼎立」局面

▲ 一份最新研究卻認為，Netflix在5年後恐怕被其他平台超越。研究又指，到2026年全球影音市場將出現「三強鼎立」的局面。

Netflix目前是全球最多用戶的串流影音平台，不少影集、電影都大受歡迎。至於近期的《魷魚遊戲》更引起話題，然而一份最新研究卻認為，Netflix在5年後恐怕被其他平台超越。研究又指，到2026年全球影音市場將出現「三強鼎立」的局面。

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調查機構Digital TV Research的最新報告指出，預計計在2026年全球影音市場會是「三強鼎立」的局面，包括Netflix、迪士尼、Amazon，三方將佔據接近一半的影片點閱率。

報告又指，到了2026年Netflix的領先地位會被迪士尼的Dinsey+取代，前者預計會有 2.7億訂戶，而後者的用戶則高達2.84億成為全球第一。報告分析，Dinsey+能夠超越Netflix，原因來自其亞洲子品牌Hotstar的用戶增長，預計品牌可在以印度為首的13個國家，搶下1.21億名訂戶，被視為未來的最大的增長動力。

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至於亞馬遜Prime Video則排名第三，預計在2026年有2.4億訂戶。報告亦預測其他易音平台在2026年的訂閱用戶數量，其中中國騰訊預計有9,870萬、愛奇藝為7,680 萬、HBO則為7,630萬，但蘋果Apple TV+只有3,560萬。

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記者：廖淑瑩