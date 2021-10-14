【TikTok】TikTok於本年第2季度刪逾8150萬個影片　包含色情暴力、錯誤疫情信息

▲ 在本年第2季度，TikTok以違反社區準則或服務條款為由，刪除超過8150萬個違規影片。

熱門短視頻平台抖音（TikTok）在全球擁有眾多用戶，但每日仍充斥大量色情暴力等不當內容。最近有數據指出，本年第2季度，TikTok以違反社區準則或服務條款為由，刪除超過8150萬個違規影片，佔據平台發布視頻總數不足1%。

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TikTok熱潮似乎尚未減退，全球用戶人數更持續上升。TikTok於上月宣布，現時每月活躍用戶超過10億。為減少平台出現不當內容，近年TikTok正積極作出改善，該平台更採用自動化技術，刪除違反未成年人安全、色情及性活動、暴力、非法活動等相關內容，另亦有聘請人手內容管理員，負責審查影片回報內容。

該企最新發表報告指，在本年第2季度期間，平台內一共發布81億個視頻內容，並刪除超過8150萬個違規影片。當中有41.3%影片內容違反安全準則，約有27,518個影片發布疫情錯誤信息。

責任編輯：李寶如