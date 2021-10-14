【Disney+】Disney+吸亞太區客　公布多部原創電影劇集

▲ 華特迪士尼在今（14日）再舉行亞太區內容發布會，公布了超過20部全新亞太區本地電影或劇集。

華特迪士尼（Walt Disney）旗下串流影片平台Disney+將於11月16日攻港。華特迪士尼在今（14日）再舉行亞太區內容發布會，公布了超過20部Disney+全新亞太區本地電影或劇集，其中有18部為Disney+原創作品，當中包括：韓國人氣組合BLACKPINK成立五週年的紀錄片、由韓國演員丁海寅和BLACKPINK金智秀主演的《雪降花》（Snowdrop）等。

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華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可在會上指出，隨著影音串流成為主流，亞太地區內容以及消費者的觀看模式日益成熟，相信現是與亞太地區內容創作者合作的最佳時機，因此華特迪士尼將公司的全球資源與亞太地區的內容創作者結合，共同開發和製作Disney+原創內容。

▲ 華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可在會上指出，亞太地區內容以及消費者的觀看模式日益成熟，相信現是與亞太地區內容創作者合作的最佳時機。（Disney+資料圖片）

最新亞太地區的內容類型涵蓋戲劇、喜劇、奇幻、浪漫、科幻、犯罪、恐怖等，到來自日本、南韓、印尼、大中華區和澳洲等多個市場的綜藝節目、紀錄片和動畫。視乎不同節目在不同市場的上架情況，觀眾於明年開始將能在Disney+ 串流平台上觀看這些來自亞太地區的全新節目內容。

華特迪士尼公司預計將於2023年前啟動至少50部亞太區原創作品，而今日所公布的全新內容計劃也是當中的一部分。

全新的亞太地區內容包括：《BLACKPINK: The Movie》、《雪降花》、改編自韓國網絡漫畫家姜草作品的英雄動作驚悚片《Moving》、由韓國流行偶像姜丹尼爾主演的《我們的新紮學堂 》（Rookies）、由漫畫《Summer Time Rendering》改編的劇集等。

韓劇：

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日劇：

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華語劇：

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另外，迪士尼今也宣布將啟動華特迪士尼公司的亞太區「創意體驗之旅」企劃，旨在讓亞太地區數百名頂尖創作者與迪士尼旗下的電影製片人和創作者匯聚在一起。透過大師班、現場座談會和各種交流活動，迪士尼將邀請亞太地區的創作者與公司旗下各大品牌及電影工作室的高級管理層和創意人員們進行會面與交流。姜熡可表示，希望這個企劃能夠對亞太區創意社群帶來更多啟發及動力。

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責任編輯：曾曉汶