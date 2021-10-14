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英國最大家禽供應商警告 雞肉價格勢飆升

環球社會熱點 13:36 2021/10/14

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英國因貨車司機短缺而造成供應鏈出現問題，影響陸續擴散。英國最大家禽供應商警告，由於生產成本上升，未來雞肉的售價可能大幅增長，並指在英國販賣的食物太便宜。

英國港口貨櫃積壓嚴重 供應鏈進一步受壓 【下一頁】

Bernard Matthews and 2 Sisters食品集團主席波帕蘭（Ranjit Singh Boparan）促請，英國的食物價格需要作出調整，要求在價格上真實反映生產成本，指出全雞的價格低於一品脫啤酒是不合理。

波帕蘭警告，雞肉生產成本預計上升10%，揚言雞肉售價將大幅增加。波帕蘭更揚言，3英鎊（約32港元）買全雞餵飽一個英國4人家庭的日子已經過去，要求透明度與真實的食物定價。

波帕蘭指出，英國已邁入新時代，勞動力短缺及商品價格上升意味英國民眾將面臨更少選擇，但更貴的售價。波帕蘭表示，通漲亦嚴重打擊食品業的供應鏈，而英國政府未能解決有關問題。

倫敦樓價太貴？ 英國歌后Adele移居LA夠買3間 【下一頁】

另外，波帕蘭透露家禽業的生產成本持續上升，薪金開支增加15%，生產相關用品支出亦增加最多20%，能源開支與去年比較增幅更是高達550%，再加上貨車司機因人手短缺作出的薪酬調查，使家禽業的經營成本達2003年以來的新高。

有見及此，除價格上升外，波帕蘭亦計劃增加自動化生產工具，確保未來能夠繼續順利經營。同時，他對政府發放季節性家禽業工人臨時簽證表示歡迎，但希望政府能夠制定長期方案解決問題。

Bernard Matthews and 2 Sisters在英國及歐洲擁有600座農場及16間工廠，約騁用1.8萬人，旗下工廠每周處理逾10萬隻家禽，英國3分1的家禽食物正由此公司生產。

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責任編輯：吳漢培

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